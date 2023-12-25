Глава ЦБ допустила, что продажи валютной выручки экспортерами в ноябре могут достичь 100%

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%. Об этом она сообщила в интервью РБК.

Она напомнила, что в октябре этого года показатель был на уровне 91%, в марте – 98%, а в октябре 2022 года он превысил 100%, составив 107%.

По словам Набиуллиной, на рост продаж валюты влияют увеличение стоимости нефти в предыдущие месяцы и факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов.

Помимо этого, некоторые экспортеры на фоне высокой ставки по рублевым кредитам начали оформлять валютные кредиты и продавать валюту, чтобы оплатить рублевые расходы.

Глава ЦБ считает, что определенное влияние также оказал указ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки. Вместе с тем она выступила, чтобы решение было временным. По ее словам, компании учатся обходить ограничения, а сами они затрудняют международные расчеты по оплате импорта.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Документом вводится репатриация и продажа валютной выручки сроком на 6 месяцев.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика в России была мягкой, и повышать ключевую ставку нужно было еще весной 2023 года. По ее словам, инфляционное давление начало расти во второй половине года.

До этого глава Сбербанка Герман Греф предположил, что российский Центробанк начнет снижать ключевую ставку после первого квартала следующего года.

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