Годовая инфляция в РФ составила 7,48% с 12 по 18 декабря

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Годовая инфляция в России замедлилась до 0,18% и показала 7,48% с 12 по 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

В сегменте продовольственных товаров она составила 0,40%.

"На плодоовощную продукцию цены изменились на 2,11%, на продукты питания без учета плодоовощной продукции – на 0,23%", – говорится в сообщении.

На непродовольственные товары был зафиксирован рост цен на 0,08%. Также в ведомстве установили снижение темпов роста цен на отечественные автомобили, электро- и бытовые приборы. Кроме того, в секторе услуг был замечен околонулевой рост на 0,02%.

Ранее Владимир Путин заявил, что инфляция в России к концу года может ускориться до 7,5–8%, при этом Центробанк и правительство РФ принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям. Тем не менее глава государства отметил рост промышленного производства в 3,6%. Он добавил, что рост инвестиций в основной капитал РФ составляет 10%, что гарантирует устойчивое развитие.

До этого в Банке России не увидели ускорения годовой инфляции. Об этом заявлял глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

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