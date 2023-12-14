Инфляция в России к концу года может ускориться до 8% – Путин

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Инфляция в России к концу года может ускориться до 7,5–8%, при этом Центробанк и правительство РФ принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"К сожалению, у нас подросла инфляция, это так. Но мы исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям", – заявил президент.

Тем не менее глава государства отметил рост промышленного производства в 3,6%. Он добавил, что рост инвестиций в основной капитал РФ составляет 10%, что гарантирует устойчивое развитие.

Кроме того, прибыль предприятий в России выросла в этом году на 24%. По словам президента, банки заработали порядка трех триллионов рублей.

По прогнозам Минфина РФ, инфляция в 2024 году составит 4,5%. Глава министерства Антон Силуанов уточнил, что на прогнозируемый уровень инфляции повышаются все социальные выплаты, чтобы люди ее не почувствовали.

Минэкономразвития сохранило свой прогноз по уровню инфляции в РФ по итогам 2023 года в 7,5%. До этого глава ведомства Максим Решетников назвал некритичным рост инфляции в стране в последние месяцы.

Ранее в Банке России не увидели ускорения годовой инфляции. Об этом заявлял глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

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