В ЦБ РФ не увидели ускорения годовой инфляции

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Сегодняшние экономические показатели не указывают на ускорение годовой инфляции, отметил глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов.

"(Инфляция. – Прим. ред.) 7,4%, пока мы видим, что инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона 7–7,5%. <...> Мы ориентируемся на верхнюю границу нашего диапазона в настоящий момент", – передает ТАСС его слова.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. На ней глава организации сообщил, что банк рассчитывает на корректировку политики ЦБ после выхода экономики на целевые цифры по инфляции. Костин выразил надежду, что Банк России "сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой".

Глава государства призвал быть "очень аккуратными с мягкостью" в этом вопросе.



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