Путин призвал ЦБ быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин, комментируя возможность смягчения кредитно-денежной политики Центробанка России, призвал "быть очень аккуратными с мягкостью".

Ранее президент провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. На ней глава организации сообщил, что банк рассчитывает на корректировку политики ЦБ после выхода экономики на целевые цифры по инфляции. Костин высказал надежду, что Банк РФ "сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой".

"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", – прокомментировал Путин.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ решил не продлевать для банков некоторые послабления, действие которых истекает в этом году. Там пояснили, что кредитные организации на данный момент финансово устойчивы и имеют высокую прибыльность.



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