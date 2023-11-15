Банк России не продлит ряд послаблений для банков

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Центробанк РФ решил не продлевать для банков некоторые послабления, действие которых истекает в этом году. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Как объяснили в Банке России, кредитные организации на данный момент финансово устойчивы и имеют высокую прибыльность, поэтому было принято такое решение.

"Меры выполнили свою защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками", – добавили в пресс-релизе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров сообщила, что они не видят предпосылок для возможного банковского кризиса в РФ. Глава регулятора уточнила, что такая опасность может возникнуть не из-за роста ставок, а из-за роста инфляции, когда банки уже не могут выдавать длительные кредиты.

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