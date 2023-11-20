ЦБ РФ может продлить право не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России планирует продлить до конца 2024 года право инфраструктурных организаций финансового рынка не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, указывается на сайте регулятора.

В перечень подобной информации входят сведения о структуре собственности, контролирующих лицах, органах управления и составе членов общества взаимного страхования.

Также ЦБ РФ планирует продлить временный порядок выплаты доходов по облигациям. Продление может коснуться и специальных требований для реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения лицевых счетов, указывается на сайте Центробанка.

Однако некоторые временные меры и послабления, которые заканчиваются в конце 2023 года, в ЦБ решили не продлевать. К ним относятся возможность дисконтировать стоимость заблокированных активов при расчете собственных средств, а также неприменение мер воздействия к депозитариям, оказывающим услуги по учету прав на бумаги иностранных эмитентов, в случае их несоответствия требованиям.

До этого экономист Георгий Остапкович в беседе с Москвой 24 заявил, что повышение ключевой ставки до 15% годовых приведет к подорожанию займов для россиян.

Ранее Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку с 13 до 15% годовых. В регуляторе пояснили это тем, что сейчас значительно усилилось инфляционное давление.

Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с московскими спортивными клубами