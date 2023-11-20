Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за отказ от продажи валютной выручки

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В правительстве России дали положительный отзыв на законопроект о введении штрафов за отказ продавать валютную выручку. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

Несмотря на положительный отзыв, в кабмине указали инициаторам на ряд аспектов, в частности, предложили установить предельный размер штрафа. В настоящее время он установлен на уровне 40–50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере 75–100% от суммы валютной выручки, которая не была продана.

Помимо этого, авторам законопроекта рекомендовали уточнить контролирующее процесс ведомство и поправить временные рамки ответственности экспортеров. Последние были указаны в документе задним числом, что противоречит конституции.

Ранее полномочиями контролировать продажу валютной выручки наделили Росфинмониторинг. По указу Владимира Путина ведомство сможет информировать Центробанк РФ, Федеральную таможенную и Федеральную налоговую службы о случаях нарушениях закона в сфере продажи валюты.



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