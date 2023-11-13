Росфинмониторинг наделили полномочиями по контролю за продажами валютной выручки

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Владимир Путин подписал указ о наделении Росфинмониторинга полномочиями по контролю за продажами иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки в законодательство закрепили за ведомством обязанности не только мониторинга продаж, но и назначения уполномоченных представителей в российские экспортеры для проведения мониторинга обязательной продажи ими иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Также Росфинмониторинг сможет информировать Центробанк РФ, Федеральную таможенную и Федеральную налоговую службы о случаях нарушениях закона в сфере продажи валюты, говорится в документе.

Ранее Путин заявил, что в современных условиях российские экономрегуляторы предпочитают оставлять значительную часть валютной выручки за рубежом. Так глава государства объяснил указ об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров.

Документ стал результатом найденного между экспертами и специалистами компромисса. Соответствующий указ президент РФ подписал 11 октября.

Крупные российские банки поднимут ставки по вкладам в рублях