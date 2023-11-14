Экономический блок кабмина РФ проверит сообщения "о круговороте рублей" – Песков

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Экономический блок российского правительства изучит данные в прессе "о круговороте рублей", в случае необходимости займется этим вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Я не могу сказать, доносилась ли она (информация из СМИ. – Прим. ред.) участниками экономической деятельности до кабинета министров. Наверняка она будет проверяться. И если она в той или иной степени найдет подтверждение, тогда, конечно, этот вопрос будет прорабатываться", – заявил Песков.

Как сообщали "Ведомости", после подписания президентского указа о продаже валютной выручки предприниматели в РФ столкнулись с проблемами из-за своих иностранных, но рублевых счетов. Компании были вынуждены покупать иностранную валюту и менять ее на отечественную.

Этот указ Владимир Путин подписал еще в октябре. Предполагалось, что это укрепит национальную валюту. Однако у компаний появились проблемы, так как после введения нового механизма они не учли рублевую выручку на зарубежных счетах.

По словам близких четырем крупным фирмам, Российскому союзу промышленников и предпринимателей источников, а также высокопоставленного федерального чиновника, в сложившейся ситуации бизнесу пришлось устроить своеобразный круговорот рублей.

Предприниматели были вынуждены часть полученных на такие счета доходов менять за рубежом на валюту, переводить в российские банки и на внутреннем рынке продавать за рубли.

Ситуация осложняется еще и санкциями, под которыми находятся некоторые компании РФ. Представитель Минфина подтвердил, что указ действительно предполагал обмен рублей в валюту и обратно. Экспортеры выступили с идеей изменить этот порядок, сделав схему более лояльной.

Днем ранее Владимир Путин подписал документ, который наделяет Росфинмониторинг полномочиями по контролю за продажами иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Ведомство может информировать Центробанк РФ, Федеральную таможенную и Федеральную налоговую службы о случаях нарушениях закона в этой сфере.

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