Аналитики заявили, что продажа экспортерами валютной выручки отразится на рубле

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Финансовые аналитики прокомментировали указ о продаже иностранной валюты российскими компаниями. Они рассказали, как он повлияет на рубль, сообщает РИА Новости.

По словам Владислава Антонова, новые правила предоставят Банку РФ возможность добиться снижения валюты. Как отметил аналитик Михаил Беляев, Федеральная служба по финансовому мониторингу приставит к компаниям контролеров.

"Конечно, корпорациям удобнее держать под рукой некоторое количество валюты для операционной деятельности, а так им придется брать на себя двойные курсовые потери, но торговле это не помешает", – подчеркнул он.

Эксперты указали, что такой указ обеспечит укрепление рубля, однако для устойчивости необходим комплексный подход.

Соответствующий указ президент РФ подписал 11 октября. Он затронет 43 группы компаний. Доля предъявляемых к продаже средств должна быть не менее 80% от полученных на счета. Механизм начнет действовать для указанных российских экспортеров с 16 октября.

Позже правительство РФ установило объем валютной выручки. Компании обязали в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, которая была зачислена на их счета в банках РФ. Однако сумма должна составлять не менее 50% от той, которая была получена по каждому экспортному контракту, не позднее 30 дней с момента ее передачи экспортеру.

Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля