Песков заявил, что указ о продаже валютной выручки экспортерами будет закрытым

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Распоряжение Владимира Путина об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки и перечень таких компаний будут закрытыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, данный указ будет для служебного пользования.

"По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал, что указ о продаже валютной выручки на российском рынке для отдельных компаний поможет сформировать долгоиграющие условия для роста прозрачности и предсказуемости рынка. Кроме того, это позволит сократить возможности для финансовых спекуляций, считает он.

Комментируя указ, глава Сбербанка Герман Греф усомнился в фундаментальном влиянии на рубль обязательной продажи валюты ряду российских экспортеров.

Процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 9,77%