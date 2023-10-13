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13 октября, 16:36

Экономика

Правительство РФ установило объем продаж валютной выручки для отдельных экспортеров

Фото: 123RF/kadirorhan

Правительство РФ установило объем валютной выручки, которую отдельные экспортеры должны будут продавать с 16 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат кабмина.

"Начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов", – говорится в сообщении.

Согласно установленному правилу, эти же компании обязали в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, которая была зачислена на их счета в банках РФ. Однако сумма должна составлять не менее 50% от той, которая была получена по каждому экспортному контракту, не позднее 30 дней с момента ее передачи экспортеру.

Указ о обязательной продаже валютной выручки для некоторых экспортеров ранее подписал Владимир Путин. Предприниматели должны будут следовать установленному правилу в течение шести месяцев. Его действие распространится на 43 компании, которые занимаются экспортом на внешние рынки.

Эксперт прокомментировал, как продажа валютной выручки отразится на курсе рубля

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