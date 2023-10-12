В ЦБ РФ прокомментировали возврат продажи валютной выручки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возврат обязательной продажи валютной выручки в стране пойдет на пользу в ситуации с ликвидностью и в оперативности реализации компаниями валюты, а также поможет снизить краткосрочную волатильности на рынке. Об этом сообщили в Банке России, передает ТАСС.

При адресном характере ограничений станет возможным сохранение выработанных схем внешнеторговых расчетов, добавили в ЦБ.

В Центробанке также сообщили, что основными критериями стабильности валютного рынка стали внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика, которая направлена на уменьшение уровня инфляции.

"Улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю", – подчеркнули в регуляторе.

Ранее Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Документом вводится репатриация и продажа валютной выручки сроком на 6 месяцев.

Также указ предполагает обязанность для отдельных компаний по предоставлению в Центробанк и Росфинмониторинг индикативных планов по покупке и продаже валюты. В указе был определен список экспортеров, которых он коснется. В перечень внесли 43 группы компаний.

Процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 9,77%