12 октября, 11:02Экономика
В ЦБ РФ прокомментировали возврат продажи валютной выручки
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Возврат обязательной продажи валютной выручки в стране пойдет на пользу в ситуации с ликвидностью и в оперативности реализации компаниями валюты, а также поможет снизить краткосрочную волатильности на рынке. Об этом сообщили в Банке России, передает ТАСС.
При адресном характере ограничений станет возможным сохранение выработанных схем внешнеторговых расчетов, добавили в ЦБ.
В Центробанке также сообщили, что основными критериями стабильности валютного рынка стали внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика, которая направлена на уменьшение уровня инфляции.
"Улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю", – подчеркнули в регуляторе.
Ранее Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Документом вводится репатриация и продажа валютной выручки сроком на 6 месяцев.
Также указ предполагает обязанность для отдельных компаний по предоставлению в Центробанк и Росфинмониторинг индикативных планов по покупке и продаже валюты. В указе был определен список экспортеров, которых он коснется. В перечень внесли 43 группы компаний.
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