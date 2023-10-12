Центробанк России призвал аккуратно относиться к инструменту валютных интервенций

Фото: depositphotos/yulan

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на выступлении в Госдуме прокомментировал ситуацию с валютными интервенциями, указав на эффективность текущего ценообразования.

"К инструменту интервенций нужно относиться аккуратно", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что одним из главных резервных активов является юань. Между тем установление правил по продаже валюты напрямую Центробанком не будет иметь большого смысла, уверен Чистюхин.

Вечером 11 октября стало известно, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

По данным Московской биржи на утро 12 октября, доллар резко опустился ниже 97 рублей, впервые с 29 сентября. Вместе с ним вниз пошли курсы евро и юаня – до 103 и 13,5 рубля соответственно.

Глава Сбербанка Герман Греф усомнился, что принятое решение окажет фундаментальное влияние на курс рубля. Однако он также заявил, что ожидает постепенного снижения курса доллара до 90 рублей.

Михаил Мишустин сказал, что указ президента поможет сформировать условия для роста прозрачности и предсказуемости рынка, а также снизит возможности для финансовых спекуляций.

По мнению главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, благодаря указу сгладятся краткосрочные колебания курса, а также увеличится ликвидность валюты на рынке.





Доллар опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября