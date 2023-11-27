Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным

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Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, обсудив с ним темы развития судостроения и адаптацию российского банковского сектора к санкциям.

Президент положительно оценил глубокую вовлеченность руководства банка ВТБ, взявшего в управление Объединенную судостроительную корпорацию, в проблематику судостроительной отрасли. Костин в свою очередь уведомил Путина о формировании новых органов управления ОСК и обновлении ее нормативной базы по итогам посещения крупнейших предприятий корпорации.

Комментируя слова Костина о том, что, вопреки западному "беспределу" против ВТБ, кредитная организация чувствует себя уверенно, Путин заявил об устойчивом состоянии российской финансовой системы. По его словам, западные государства не рассчитывали на то, что банки РФ преодолеют все сложности.

"Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом", – цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем Путин призвал аккуратно подходить к проведению в будущем мягкой денежно-кредитной политики.

Он выразил надежду, что повышение ключевой ставки Центробанком и ограничение кредитования станут временными мерами. Российский лидер также рассчитывает, что в будущем Банк РФ сделает ДКП "менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой".

В октябре Центробанк поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года. Свое решение регулятор объяснил инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки до конца этого года.

ЦБ может поднять ключевую ставку до 14% – СМИ