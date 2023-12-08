Минфин РФ спрогнозировал инфляцию 4,5% в 2024 году

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По прогнозам Минфина РФ, инфляция в 2024 году составит 4,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

Он уточнил, что на прогнозируемый уровень инфляции повышаются все социальные выплаты, чтобы люди ее не почувствовали.

Накануне Минэкономразвития сохранило свой прогноз по уровню инфляции в РФ по итогам 2023 года в 7,5%. До этого глава ведомства Максим Решетников назвал некритичным рост инфляции в стране в последние месяцы.

Ранее в Банке России не увидели ускорения годовой инфляции. Об этом заявлял глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

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