Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции в РФ на уровне 7,5%

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Минэкономразвития сохранило свой прогноз по уровню инфляции в РФ по итогам 2023 года в 7,5%. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников рассказал на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", – цитирует его ТАСС.

До этого во время своего выступления на форуме глава ведомства назвал некритичным рост инфляции в стране в последние месяцы.

Ранее Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках проекта "Знание. Лекторий", обвинил ряд стран во всплеске глобальной инфляции, которая произошла из-за их безответственной экономической политики.

Глава кабмина РФ отметил, что у Запада, который разработал свыше десятка пакетов антироссийских санкций, не получилось разрушить экономику РФ. Страна испытывала трудности после этого, в первую очередь во втором квартале 2022 года. Однако, подчеркнул Мишустин, их удалось преодолеть.