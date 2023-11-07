Набиуллина заявила, что у ЦБ РФ есть инструментарий для снижения инфляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У Центробанка РФ имеется эффективный инструментарий для снижения инфляции к цели в 4%. Для этого регулятор готов повышать ключевую ставку, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", – подчеркнула она.

Как отметила Набиуллина, на сегодняшний день инфляция происходит на фоне внутренней разбалансировки спроса и предложения. По словам главы регулятора, бюджетная политика останется стимулирующей на ближайшие года.

"Это значит, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к 4%", – сказала она.

Ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года. Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.

В своем заявлении Центробанк указал, что снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет осуществляться медленнее, чем ожидалось. На этом фоне, продолжил регулятор, требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%