Центробанк РФ может снизить ключевую ставку после I квартала 2024 года – Греф

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Российский Центробанк начнет снижать ключевую ставку после первого квартала следующего года. Таким мнением глава Сбербанка Герман Греф поделился в эфире телеканала "Россия 24".

"Ставку ЦБ на конец следующего года планируем все же выше 10 процентных пунктов. На наш взгляд, она после первого квартала должна начать снижаться. Сейчас ставка, конечно, запретительная. Она резко сократила кредитование не только корпоративное, но и потребительское", – сказал он.

Греф добавил, что в настоящее время ипотечный рынок живет за счет государственных дотаций, но темпы роста кредитного портфеля в следующем году значительно ниже.

На данный момент ключевая ставка составляет 16% годовых. Это стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя решение регулятора поднять ключевую ставку, уточнила, что российская экономика не успевает за спросом. Без повышения получился бы эффект перегретого двигателя автомобиля, отметила она.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%