Минфин создаст условия для вывода иностранными инвесторами средств в обмен на инвестиции

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Министерство финансов России начало создавать условия для вывода иностранными инвесторами средств в обмен на инвестиции в РФ. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Еще одна задача – это возобновить приток иностранных инвесторов на наш финансовый рынок. Иностранцы ушли, доля иностранцев была примерно около трети на нашем финансовом рынке", – передает ТАСС слова министра.

Силуанов уточнил, что в настоящее время в России создаются условия для абсолютной надежности инвестиций. Кроме того, сейчас подготовлены решения для снятия ограничений для вывода инвесторами денежных средств из зарубежных юрисдикций.

Весной стало известно, что российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 триллионов рублей.

При этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор рассматривает разные варианты действий в отношении заблокированной части российских средств. Необходимо идти по пути индивидуальной защиты инвесторов, считают в Банке России. Между тем, по словам Набиуллиной, создание централизованной системы обмена заблокированными активами представляется маловероятным.



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