Кабмин утвердил правила компенсаций иностранным холдингам за их активы в РФ

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Правительство РФ утвердило правила выплаты компенсаций для иностранных холдингов во время приостановления их прав в отношении крупных предприятий. Соответствующее постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, под него подпадают права холдингов на организации, которые в РФ являются экономически значимыми. Компания может быть таковой по инициативе профильного органа власти.

Отмечается, что решение о выплате компенсации принимается экономически значимой организацией. При этом к ней должен будет обратиться холдинг. Размер выплаты зависит от долей владения акциями и их стоимости.

Ранее стало известно, что зарубежные компании, покидающие Россию, должны будут заплатить в бюджет 15% от полной рыночной стоимости своих активов вместо нынешних 10%. Эксперты связывают это со стремлением правительства замедлить уход иностранного бизнеса из страны, но предупреждают, что, если условия выхода иностранных организаций из России станут слишком жесткими, это может повлечь за собой уменьшение прямых иностранных инвестиций в страну.

До этого в Минфине РФ сообщили, что в России сохраняется интерес в иностранных компаниях, для них создаются необходимые условия. Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка в данном случае производится не членами комиссии, а независимым оценщиком.

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