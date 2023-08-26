Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России сохраняется интерес в иностранных компаниях, для них создаются необходимые условия. Об этом сообщает РРИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина России.



"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга", – сообщает ведомство.

Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка в данном случае производится не членами комиссии, а независимым оценщиком.

"Цена может измениться только в случае, когда комиссия указывает на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса", – сообщили в Минфине.

Ранее сообщалось, что рост ВВП РФ может составить 2,7%. На этот показатель влияет увеличение потребительской активности, объем инвестиций и и развитие промышленности.

Президент Владимир Путин заявил, что российские производители активно занимают ниши, которые освободили иностранные компании, уйдя с рынка РФ. В свою очередь, госвложения в инфраструктуру, капитальные объекты оказывают поддержку инвестактивности частного бизнеса.