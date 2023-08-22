Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

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Российская Федерация вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, заявил Владимир Путин.

"Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали – да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года – вот несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятерку крупнейших экономик мира", – передает РИА Новости слова президента РФ, сказанные в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Согласно данным Всемирного банка, Россия смогла обогнать Германию по паритету покупательной способности и объему экономики, отметил российский президент.

По словам Путина, российские производители активно занимают ниши, которые освободили иностранные компании, уйдя в рынка РФ. В свою очередь, госвложения в инфраструктуру, капитальные объекты оказывают поддержку инвестактивности частного бизнеса.

"Отмечу, что мы будем и дальше действовать по такому направлению", – сказал глава государства.

Президент РФ отметил устойчивость темпов роста российской экономики. Во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года, заявил Путин. Он сказал, что с третьего квартала 2023 года наметился экономический рост.

Активными темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, включая, нефти и газа, заметил президент.

"Если в целом промышленное производство в том квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающее производство выросло на 11,3%", – уточнил Путин.

Ранее в СМИ сообщили, что экономическая стратегия России позволила ей преодолеть санкции. Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала.

Отмечается, что до того, как в силу вступил лимит цен, Россия смогла получить рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Только в прошлом месяце она заработала 15,3 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем в июне.

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ