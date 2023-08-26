Рост ВВП России по итогам 2023 года составит 2,7% – экономист

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Рост ВВП РФ может составить 2,7%. На этот показатель влияет увеличение потребительской активности, объем инвестиций и и развитие промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного экономиста госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача.

"Наша оценка по росту ВВП в 2023 году – 2,7%. Во-первых, за счет потребления, растут услуги очень сильно. Инвестиции вырастут тоже где-то на 2,2%", – подчеркнул Клепач в рамках форума "Зерно Сибири".

На рост российского ВВП в этом году влияет рост пищевой, оборонной промышленности, автомобилестроения и машиностроения.

Помимо этого, экономист отметил, что сейчас Россия активно осваивает новые рынки сбыта в дружественные страны, включая договоренности, заключенные на саммите "Россия – Африка". Клепач подчеркнул, что в ближайшее время будет выстраиваться логистика поставок не только для традиционных покупателей России, но и для новых, такие как страны Африки, Иран, Пакистан, Индия.

По предварительным оценкам Росстата, рост российского ВВП во втором квартале текущего года составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Он подчеркнул, что, российские производители активно занимают ниши, которые освободили иностранные компании, после ухода с рынка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что со стороны государства будет продолжаться постоянная поддержка отечественных производителей, укрепление технологического суверенитета и создание новых индустриальных мощностей.