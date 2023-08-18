Логистическое подразделение российской Danone в сентябре сменит название

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Компания "Данон Трейд", осуществляющая логистику товаров российского подразделения Danone, с сентября текущего года сменит свое название. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо компании к партнерам.

"Сообщаем вам о предстоящем в период с 10 по 17 сентября 2023 года изменении наименования <...> ООО "Данон Трейд". <...> Новое наименование <...> будет следующее: "Общество с ограниченной ответственностью "Эйч энд Эн Трейд", – говорится в письме.

При этом отмечается, что банковские реквизиты, регистрационные, налоговые и другие данные останутся прежними.

16 июля Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Должность гендиректора российской "дочки" Danone занял зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.

Позже стало известно, что Danone списала порядка 200 миллионов евро активов после их национализации Россией. При этом компания заявила, что по-прежнему считает себя владельцем бизнеса в РФ, хоть и не контролирует его.

