Компания Carlsberg сообщила о намерении защитить свою долю в "Балтике"

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Датский пивоваренный концерн Carlsberg заявил, что может задействовать юридические меры для защиты российских активов после передачи его доли в "Балтике" во временное управление Росимущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

"Мы продолжим расследование ситуации и оценим все варианты, включая юридические шаги, и примем меры для защиты наших активов и стоимости бизнеса", – следует из текста документа.

В Carlsberg добавили, что компания начнет работать "в соответствии с местными нормами и правилами в России".

16 июля Владимир Путин утвердил документ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, перейдут во временное управление России. В перечень попали 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", а также 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH.

В свою очередь, в датском концерне сообщали, что оставляют за собой право собственности на акции "Балтики". Однако компания не имеет "никакого контроля или влияния на руководство бизнеса".

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