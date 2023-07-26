Danone списала 200 млн евро активов после их национализации Россией

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Французский производитель продуктов питания Danone списал порядка 200 миллионов евро после перехода РФ иностранных долей в российском бизнесе компании. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на отчет производителя за первое полугодие текущего года.

"Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около 200 миллионов евро", – говорится в документе.

В отчете также сказано, что компания по-прежнему остается полноправным владельцем бизнеса в РФ, хоть и не контролирует его. Кроме того, в компании отметили, что российская сторона не уведомила и не согласовала с Danon национализацию иностранных долей в ее бизнесе.

16 июля Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Аналогичное решение было принято в отношении пивоваренной компании "Балтика".

Спустя два дня после этого стало известно, что гендиректором российской "дочки" Danone стал зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев. Позже национализированную "Балтику" возглавил Таймураз Боллоев, который занимал пост ее президента до 2004 года.

