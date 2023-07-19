Президентом пивоваренной компании "Балтика" стал Таймураз Боллоев

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Таймураза Боллоева назначили президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Об этом сообщается в телеграм-канале Союза российских пивоваров.

В самой компании подтвердили эту информацию, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Балтики".

Ранее Боллоев занимал пост президента "Балтики" в течение 13 лет – до 2004 года.

16 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли компаний Danone и "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, были переданы во временное управление РФ.

В список были внесены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH. Также во владение РФ перешли акции АО "Данон Россия", которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe и акции "Данон Россия", принадлежащие ООО "Данон трейд".

Гендиректором акционерного общества "Данон Россия" стал заместитель председателя Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.