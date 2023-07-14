Domino's Pizza изменит свое название в России – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Сеть пиццерий Domino's Pizza изменит свое название в России. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что с 17 июля пиццерии заработают под брендом Best Price Pizza. В настоящее время в заведениях якобы идет замена вывесок и логотипов.

В отличие от других компаний, сеть до последнего продолжала работу в России, при этом сейчас, как пишет СМИ, Domino's находится на грани банкротства.

Между тем в беседе с РИА Новости представители Domino's Pizza опровергли смену бренда, отметив, что сеть продолжит работу под прежним названием.

Ранее стало известно, что французский производитель Danone переименует в России продукцию "Активиа" на "АктиБио". При этом в рецептуре фактически ничего не изменится.

