Carlsberg Group нашла нового инвестора для компании "Балтика"

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Датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для "Балтики", сообщает ТАСС.

"После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России, 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов", – заявили в компании.

В Carlsberg Group отметили, что до завершения сделки пивоваренная компания "Балтика" продолжит операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме.

Ранее нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил выпускать новые продукты в России, чтобы избежать банкротства.

В компании объяснили решение удержанием бизнеса на плаву до момента передачи права собственности. Кроме того, запуск продукции международных брендов требовал одобрение международной команды, однако запуск локальных брендов находится на усмотрении российского подразделения.