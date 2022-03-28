Heineken планирует передать бизнес новому владельцу в России

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Пивоваренный концерн Heineken планирует передать бизнес новому российскому владельцу. Об этом сообщается на сайте компании.

В Heineken N.V. отметили, что после обзора деятельности компании стало ясно, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях. Поэтому концерн решил покинуть российский рынок.

"1 800 работникам выплатят зарплату до конца 2022 года при любых обстоятельствах. После передачи бизнеса Heineken больше не будет присутствовать в России", – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России, так как она действует в интересах гражданского населения. Он подчеркнул, что самым главным для компании является сохранение сотрудников и обеспечение выполнения основной миссии. По его словам, в магазинах сети ежедневно выпекают свежий хлеб для украинцев и для россиян, "что на данный момент жизненно необходимо".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

