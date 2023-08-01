Украинский бренд алкоголя Nemiroff пытается через суд запретить свою марку в России

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Украинская компания Nemiroff пытается через суд запретить использование своей марки в России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на картотеку дел.

По данным издания, компания после отзыва лицензии на производство алкоголя в России подала в суд на холдинг "Объединенные пензенские водочные заводы". Владелец бренда потребовал от холдинга, который являлся ее местным партнером, прекратить использование марки, поскольку это нарушает права Nemiroff.

Заседание по иску назначено на 2 ноября. Его рассмотрят в Арбитражном суде Пензенской области.

16 июля Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Аналогичное решение было принято в отношении пивоваренной компании "Балтика".

Спустя два дня после этого стало известно, что гендиректором российской "дочки" Danone стал зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев. Позже национализированную "Балтику" возглавил Таймураз Боллоев, который занимал пост ее президента до 2004 года.



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