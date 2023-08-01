10:32Экономика
Украинский бренд алкоголя Nemiroff пытается через суд запретить свою марку в России
Фото: depositphotos/nikitos1977
Украинская компания Nemiroff пытается через суд запретить использование своей марки в России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на картотеку дел.
По данным издания, компания после отзыва лицензии на производство алкоголя в России подала в суд на холдинг "Объединенные пензенские водочные заводы". Владелец бренда потребовал от холдинга, который являлся ее местным партнером, прекратить использование марки, поскольку это нарушает права Nemiroff.
Заседание по иску назначено на 2 ноября. Его рассмотрят в Арбитражном суде Пензенской области.
16 июля Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Аналогичное решение было принято в отношении пивоваренной компании "Балтика".
Спустя два дня после этого стало известно, что гендиректором российской "дочки" Danone стал зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев. Позже национализированную "Балтику" возглавил Таймураз Боллоев, который занимал пост ее президента до 2004 года.
"Актуальный репортаж": аналог Zara Home и H&M Home откроют в РФ осенью
Читайте также