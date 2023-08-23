Минфин и ЦБ смягчили условия выплаты дивидендов инвестирующим в экономику РФ иностранцам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин и Центробанк РФ решили смягчить ограничения на выплаты дивидендов гражданам других государств, которые инвестируют в российскую экономику. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства финансов.

"Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение. Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию", – говорится в сообщении.

Среди условий предоставления дивидендов числится инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года.

Ранее депутаты Госдумы утвердили проект о налоге на получение сверхприбыли. ГД также определила список организаций, которые не будут оплачивать его. Новый закон освобождает от уплаты налога компании, которые были учреждены после 2020 года, а также малый и средний бизнес, граждан, оплачивающих единый сельхозналог.

Россияне стали чаще получать приглашения из налоговой инспекции