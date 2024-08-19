MBank приостановил денежные переводы через российские банки

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Киргизский MBank приостановил денежные переводы через банки РФ. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал кредитной организации.

"Переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, "Тинькофф" и МТС, временно приостановлены в обоих направлениях", – уточняется в публикации.

При этом входящие переводы будут осуществляться через банки, которые не были включены в санкционный список, по рублевым реквизитам.

В апреле Киргизия прекратила обслуживание карты "Мир" под давлением латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны. Возможность безналичной оплаты в терминалах, снятия наличных в банкоматах страны, перевода и интернет-платежей была ограничена.

