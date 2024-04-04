04 апреля, 14:07Экономика
Киргизия приостановила работу с картами "Мир" из-за угроз Латвии
Фото: 123RF/melenansk
Киргизия прекратила обслуживание карты "Мир" под давлением латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны. Об этом пишет ТАСС.
"Компания прислала письмо, в котором указано, что в случае продолжения взаимодействия с картой "Мир" она отключит межбанковский процессинговый центр", – отметил глава кабинета министров страны Акылбек Жапаров.
Известно, что все финансовые организации Киргизии с 3 апреля перестали обслуживать карты "Мир". Банки, чьи процессинговые центры располагались за рубежом, отказались от российской платежной системы.
До этого сообщалось, что карты перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных США антироссийских санкций. Ограничения вводились против оператора платежной системы – АО "Национальная система платежных карт".
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