Песков заявил, что РФ продолжает диалог со странами по использованию карт "Мир"

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Россия продолжает диалог с разными странами по вопросу использования карт российской платежной системы "Мир" для выработки алгоритмов, позволяющих минимизировать риски санкций в отношении финансовых систем этих государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С 30 марта 2024 года банки – участники платежной системы Армении ArCa перестали обслуживать карты "Мир". Во избежание вторичных санкций все банки Киргизии прекратили обслуживание этих карт с 3 апреля.

Песков назвал отказы иностранных банков принимать российские карты "Мир" следствием давления и угроз со стороны США.

"Конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур", – отметил официальный представитель Кремля.

Ранее крупнейший казахстанский банк Halyk Bank ("Народный банк") с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Это касается и банкоматов, и POS-терминалов.