Банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты "Мир"

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Все финансовые организации Киргизии с 3 апреля прекратили обслуживать российские карты "Мир". Об этом рассказал представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.

"Было принято такое решение, чтобы не подпасть под санкции", – цитирует РИА Новости.

По данным МПЦ, от карт "Мир" отказались и те банки, чьи процессинговые центры располагались за рубежом. Возможность безналичной оплаты в терминалах, снятия наличных в банкоматах страны, перевода и интернет-платежей была ограничена с 9 часов по московскому времени, добавили там.

В нацбанке Киргизии подчеркнули, что регулятор не вмешивается в вопросы сотрудничества коммерческих банков с платежной системой РФ. При этом, по их словам, возможность денежных переводов между Москвой и Бишкеком сохраняется.

"Это можно делать через мобильные приложения коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета", – указали в нацбанке.

Ранее сообщалось, что российские карты перестанут работать в стране с 5 апреля из-за введенных США антироссийских санкций. Ограничения вводились против оператора платежной системы – АО "Национальная система платежных карт".

