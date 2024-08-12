"Известия": региональные банки Китая прекращают принимать платежи из РФ

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Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле. Об этом со ссылкой на представителей бизнеса сообщает газета "Известия".

Представители российского бизнеса рассказали газете, что в последние три недели ситуация с платежами в Китай дополнительно усложнилась. По их словам, даже небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ, хотя именно через них в последнее время вел расчеты российский бизнес.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский заявил, что более 98% китайских банков отказываются принимать прямые трансакции из России. Он предупредил, что российскому бизнесу сейчас стало сложно что-то покупать в КНР, хотя способы отправить деньги в Китай все же остаются.

Так, в последнее время в несколько раз увеличилось количество заявок о проведении трансакций через третьи страны, платежи в Китай проходят и через гонконгские банки.

Кроме того, у российского бизнеса остается возможность отправлять платежи через филиал российской кредитной организации в Китае, однако юани им приходится покупать у других банков и продавать клиентам по курсу ЦБ +5%.

Таким образом некоторые российские банки действительно проводят платежи в Китай за два-три дня, например, в КНР уже зашли ВТБ и Альфа-Банк. Кроме того, доступными вариантами проведения платежей остаются криптовалюта и бартерные сделки.

Ранее агентство Bloomberg написало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье отмечалось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.

До этого стало известно, что китайские компании весной 2024 года сократили прямые поставки в Россию машин, оборудования, механизмов, их частей и принадлежностей электрических машин. По словам старшего научного сотрудника РАНХиГС Александра Фиранчука, снижение экспорта китайских товаров в Россию частично объясняется общим снижением экспорта Китая во все страны.

