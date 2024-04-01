В ФНС заявили, что зарубежные счета есть у 539 тысяч российских резидентов

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Число российских резидентов с зарубежными счетами по состоянию на конец 2023 года, по данным ФНС, составляет свыше 539 тысяч человек. Об этом пишет РБК.

"По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) было известно о 539,1 тысячи налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом", – указано в сообщении.

Отмечается, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,6 раза и составило 1,825 миллиона. Таким образом, на одного налогового резидента РФ, имеющего зарубежные счета, приходится в среднем по 3,4 финансового счета за границей.

В материале отмечается, что данный прирост может быть связан с тем, что в 2022 году россияне искали альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом.

Ранее Центробанк РФ решил продлить до 30 сентября текущего года ограничения на перевод денег за рубеж. В частности, за месяц можно перевести не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Данные ограничения были впервые введены 1 апреля 2022 года. Последний раз Банк России продлевал меру 26 сентября 2023-го.

До 9 сентября 2024 года в РФ также действуют ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Подобное решение регулятор объяснил антироссийскими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных государств.