Россияне чаще избавлялись от наличных долларов и евро в 2024 году

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Россияне продавали наличные евро на 42% чаще, чем покупали, в период с января по сентябрь 2024 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на банковское исследование.

При этом наличные доллары в первые три квартала года граждане страны продавали на 26% чаще, чем покупали. Вместе с тем с использованием банковских приложений продажа американской валюты происходила на 18% чаще покупки, а европейской – на 8%.

Количество операций с долларом в рассматриваемые сроки оказалось в 2,4 раза выше показателей евро. На этом фоне средний чек одной валютообменной операции с американской валютой в течение периода с января по сентябрь составил 665 долларов, а с европейской – 552 евро. Данные суммы немного превысили 64 тысячи и 58 тысяч рублей соответственно по текущему курсу.

"Минувшие три квартала на валютном рынке были достаточно богаты на события, что способствовало повышенной волатильности курсов, пик которой пришелся на лето. При этом в пользу российского рубля в начале года продолжало выступать расширенное предложение валюты на рынке, а также валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила", – приводит издание слова финансового эксперта Максима Тимошенко.

Он также обратил внимание, что одним из главных событий в конце третьего квартала на российском рынке стало решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 19%. При этом оно оказалось ожидаемым на фоне роста инфляции, который был зафиксирован в августе.

По словам Тимошенко, основной сигнал регулятора заключается в готовности к сохранению высокого уровня ставки столько, сколько потребуется, а также к ее дальнешему росту до разворота тренда увеличения устойчивой инфляции.

Эксперт также поделился мнением о том, что подобные меры могут поддержать курс рубля. Тем не менее он призвал осознать, что геополитика, экспортно-импортный баланс и нефтяные цены во многом оказывают значительное влияние на курс национальной валюты.

При этом курс доллара не поднимется выше 100 рублей, счел экономист Алексей Зубец. Он также назвал американскую валюту "непонятной субстанцией" в условиях санкций и в сравнении с юанем и другими валютами.