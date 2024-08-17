Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 20%

Фото: depositphotos/yulan

Доля евро и доллара во внешней торговле России сократилась до 17,6% по итогам второго квартала года. Показатель впервые упал ниже 20%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка РФ.

В годовом выражении значение снизилось на 14,7 процентного пункта. В апреле – июне прошлого года на европейскую и американскую валюты приходилось 32,3% внешних расчетов РФ.

Снижение доли евро и доллара происходит при расчетах РФ со странами Европы, в частности Белоруссией, и азиатским регионом. Стороны стали переходить на национальные валюты.

Вместе с тем доля рублевых платежей в торговле по итогам июня выросла до 43%. Причем рост произошел в импорте и экспорте.

Между тем аналитик Руслан Дында спрогнозировал стабильные значения курсов доллара и евро на август. По его мнению, в текущем месяце валюты зафиксируются в диапазонах 85–87 рублей и 92–96 рублей соответственно.

Он уточнил, что курсы иностранных валют зависят от стабильности притока валюты на внутренний рынок, а также спроса на нее со стороны экспортеров. При этом на перестройку товарно-денежных цепочек может понадобиться некоторое время, добавил Дында.

