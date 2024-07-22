ЦБ представил новую систему расчета курса доллара и евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк раскрыл новую систему расчета курсов доллара и евро после санкций против Московской биржи. Так, они будут устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 по московскому времени. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Также ЦБ не стал включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций и решил отсечь крайние значения курса – 25% нижних и верхних значений сделок, – выбивающиеся из среднего диапазона. Это поможет снизить риск для манипуляций.

При этом после отбора значений из среднего диапазона Банк России проведет их "взвешивание" с учетом величины транзакции. Таким образом, сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие.

Помимо этого, ЦБ планирует моделирование стрессового с точки зрения курсообразования сценария. Так, в валютном рынке смогут принимать участие менее трех, а в расчете будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня. При этом такой сценарий маловероятен.

В свою очередь, стоимость других валют, за исключением юаня, который рассчитывается на основе биржевых торгов, будет устанавливаться исходя из их отношения к официальному курсу доллара Банка России – с помощью пересчета через кросс-курс. Для этого ЦБ будет брать данные об официальных курсах нацвалют, которые публикуют центробанки других стран.

12 июня США расширили свои санкции против РФ. Ограничения затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). После этого Центробанк впервые установил официальные курсы американской и европейской валют на основе внебиржевых торгов.

Позже Банк России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов американским долларом, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов для ограничения санкционного влияния.