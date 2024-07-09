Экономист Мехтиев назвал бюджет РФ лучшим ориентиром в вопросе среднегодового курса рубля

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Среднегодовой курс рубля будет соответствовать тому, что заложено в бюджете России, заявил в беседе с Pravda.Ru экономист Эльман Мехтиев.

"Курсом рубля управляет Банк России. Мы с вами прекрасно помним, как на торгах Московской биржи, подпавшей под санкции, Банк России мог выбросить большой объем валюты и стабилизировать курс", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Центробанк может прибегать к тем же методам и во внебиржевом пространстве, поскольку имеет необходимый для этого набор инструментов.

В отношении вопроса о среднегодовом курсе рубля Мехтиев призвал не наблюдать за спросом на валюту. Вместо этого он рекомендовал обратить внимание на то, что было заложено в бюджете государства, назвав это лучшим ориентиром.

По его словам, среднегодовой курс российской валюты будет соответствовать отраженным в российском бюджете данным. Специалист также подчеркнул, что этот показатель, вероятнее всего, окажется оптимистичным для рубля, поскольку коридор курса составляет от 85 до 95 рублей за один доллар.

При этом в течение июля 2024 года курс доллара будет находиться в диапазоне 88–92 рублей, заявил ранее экономист Георгий Остапкович. По его прогнозу, на протяжении месяца не должно произойти фундаментальных скачков курса американской валюты. Он также поделился мнением о том, что вялотекущее ослабление рубля и движение доллара вверх, скорее всего, начнется только в августе-сентябре.