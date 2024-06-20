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20 июня, 18:29

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Экономист Остапкович спрогнозировал курс доллара до конца 2024 года

Экономист рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снижение курса доллара не связано с укреплением российской валюты: более того, к концу 2024 года он снова может приблизиться к стоимости в 100 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что стоимость американской валюты по курсу Банка России на 20 июня составляет 82,63 рубля, европейской – 89,09 рубля. При этом еще в конце мая стоимость этих валют была в районе 90 и 100 рублей соответственно. После того как США 12 июня ввели санкции против Московской биржи, регулятор начал устанавливать курс доллара и евро с учетом сделок банков на внебиржевом рынке.

По словам Остапковича, ни о какой тенденции к укреплению рубля речи пока не идет – Центробанк лишь проводит коррекцию курса.

"Действительно, доллар упал. Но это просто коррекция, потому что Центробанк сегодня находится в некоторой неопределенности в связи с санкциями, наложенными на Московскую биржу", – указал специалист.

По словам эксперта, в ближайшее время регулятор должен найти взвешенный курс.

Я думаю, что все это постепенно за полторы недели успокоится и мы вернемся в обычный тренд, который был месяц-два назад. Будем гулять где-то вокруг 90 рублей за доллар, причем вверх-вниз.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Вместе с тем эксперт не исключил, что к концу года американская валюта может значительно подорожать. Однако от этого выиграет российский бюджет, который сможет получать больше рублей при конвертировании валюты, полученной за торговлю с другими странами.

"Мне кажется, общая тенденция будет к ослаблению рубля до конца года и что доллар пойдет ближе к 100. Потому что сильный рубль – это удар по бюджету и экспортерам", – указал Остапкович.

Ранее стало известно, при каком условии Центробанк может повысить ключевую ставку в июле. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это может произойти, если устойчивые показатели инфляции замедлятся не так быстро, как это предусматривает базовый сценарий.

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