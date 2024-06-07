Набиуллина: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в июле

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Если устойчивое инфляционное давление в России не начнет снижаться, Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в июле. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания его совета директоров.

По ее словам, ЦБ может повысить ключевую ставку, если устойчивые показатели инфляции замедлятся не так быстро, как это предусматривает базовый сценарий.

"Что касается пространства для снижения ставки. Скорее у нас появилась альтернатива – пространство для повышения ставки", – сказала Набиуллина.

Говорить о снижении ставки можно будет после ухода вопроса о ее повышении. Сейчас ЦБ ожидает более продолжительный период "длинных" ставок, чем было в апреле. Ключевая ставка в 16% не сдерживает экономический рост в РФ, и если в стране укоренится высокая инфляция, последствия будут серьезными для государства и для граждан, отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что на заседании совета директоров ЦБ рассматривался вопрос о повышении ключевой ставки до 17 и 18%. Количество мнений за повышение показателя оказалось больше.

Ранее Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ пояснили, что рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Следующее заседание состоится 26 июля.

