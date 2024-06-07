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Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение 7 июня принял совет директоров Центробанка, сообщается на сайте регулятора.

При этом ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 26 июля. В Центробанке подчеркнули, что текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений первого квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

По прогнозу, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться около 4%.

В апреле рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за первый квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1%, говорится в материале.

В то же время вклад в рост цен в апреле – мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

Владимир Путин заявил, что уверен в дальнейшем снижении ключевой ставки Центробанка. Он отмечал, что его предположения о снижении ставки основаны на тенденциях, которые складываются в экономике. Путин говорил, что ставка будет снижаться и по мере развития проектов.