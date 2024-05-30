Доллар поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая

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Стоимость доллара на Московской бирже превысила 90 рублей впервые с 24 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Доллар поднялся в цене до 90,01 рубля, а к 16:49 упал до 89,95 рубля. В это время евро можно было приобрести по 97,46 рубля, юань – по 12,38 рубля.

27 мая доллар торговался на Мосбирже по цене ниже 89 рублей. Стоимость стала рекордно низкой впервые с 30 января. Евро между тем можно было приобрести по 96,61 рубля.

Еще в апреле американская валюта оценивалась в 91,97 рубля. Тогда доллар подешевел на 0,3%.

