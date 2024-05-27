Курс доллара опустился до 89 рублей впервые с 30 января

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Курс доллара на Московской городской бирже опустился до 89 рублей впервые с 30 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:16, американская валюта упала в цене на 0,61%, составив 88,97 рубля. К 10:21 доллар немного ускорил снижение, достигнув 88,96 рубля.

Одновременно курс евро торговался на уровне 96,61 рубля, упав на 0,71%. Китайский юань снижался на 0,51%, до 12,22 рубля.

Ранее эксперт Михаил Зельцер заявлял, что рубль может вернуться в средние значения последнего времени – 92,5 рубля – при условии жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, нормативах возврата выручки экспортеров и их оплате налогов.