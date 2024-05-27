Курс евро на Мосбирже опускался ниже 96 рублей впервые с 30 января

Фото: depositphotos/darknula

Курс евро на Московской городской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января. Об этом говорят данные торгов.

Курс европейской валюты, по данным на 11:30, снизился на 1,35 рубля, до 95,95 рубля. Уже к 11:38 евро вырос до 96,05 рубля.

Юань упал в цене на 14 копеек, до 12,15 рубля, а доллар – на 1,15 рубля, до 88,37 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился до 89 рублей впервые с 30 января.

Эксперт Михаил Зельцер заявлял, что рубль может вернуться в средние значения последнего времени – 92,5 рубля – при условии жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, нормативах возврата выручки экспортеров и их оплате налогов.

